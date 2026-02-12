Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 11. hafta erteleme maçı olan normal sezonun son maçında sahasında Yenimahalle Belediyespor'u 36-26 mağlup ederek sezonu zirvede tamamladı ve play-off etabına lider olarak girme hakkı elde etti.

BURSA (İGFA) - Ligde oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Belediyespor hentbol takımı, 13 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 yenilgisi olan ve son sırada bulunan rakibi karşısında aldığı galibiyetle normal sezonu zirvede tamamladı.

Rakibiyle Nilüfer Üçevler Spor Salonu'nda karşılaşan hentbol takımı, mücadele boyunca üstün bir oyun sergiledi. Maçın 20. dakikasını 13-8 önde geçen Belediyespor, ilkyarıyı ise 18-15 önde tamamladı. Karşılaşmanın 46. dakikasını da 27-18 üstünlükle geçen Büyükşehir Belediyespor, mücadeleden de 36-26 üstün ayrıldı. Bu sonuçla normal sezonu 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle zirvede tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, play-off ilk maçında 15 Şubat Pazar günü deplasmanda Ortahisar Belediyespor ile karşılaşacak.

Ligde normal sezonun tamamlanmasının ardından ilk 4 sırada yer alan ekipler 4 devreli lig usulüne göre gerçekleştirilecek play-off etabında mücadele edecek.

Play-off sonunda ise 2025-2026 sezonu Kadınlar Hentbol Süper Ligi şampiyonu belirlenecek. Ekiplerin normal sezonda topladıkları puanların taşınacağı play-off etabında Bursa Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra Üsküdar Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak ve Ortahisar Belediyespor yer alacak. Büyükşehir Belediyespor play-off'a 24, Üsküdar Belediyespor 23, Armada Praxis Yalıkavak 22 ve Ortahisar Belediyespor ise 17 puanla başlayacak.