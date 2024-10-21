TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 23 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de Basketball Löwen Braunschweig ile Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynayacağı FIBA Europe Cup A Grubu 3. hafta maçının biletleri Biletix’te satışa satışta.BURSA (İGFA) - 2024-2025 Sezonuna ligde ve Avrupa kupalarında 5’te 5 yaparak giren TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup normal sezon A Grubu 3. hafta mücadelesinde sahasında Alman temsilcisi Basketball Löwen Braunschweig’i ağırlayacak. Taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Avrupa’da 3’te 3 yapmak isteyen Mavi Yeşilliler, bu önemli mücadelede Bursalı basketbol severlerin desteğini beklerken 20 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmanın biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunuldu. Maç günü salon bilet gişesi ise saat 14.00’den itibaren açık olacak.

Kaynak: igf