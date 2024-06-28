Tofaş Spor Kulübü’nün Türkiye’nin dört bir yanındaki altyapı sporcuları için ilk kez düzenlediği Tofaş Altyapı Pro Kampı yoğun ilgi gördü. 25-28 Haziran tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilen kampa katılan gençler, aldıkları temel basketbol eğitimleriyle bilgi ve koordinasyon seviyelerini katkı sağladı.BURSA (İGFA) - Altyapısından yetiştirdiği oyuncularla Türk basketboluna katma değer yaratmaya devam eden Tofaş Spor Kulübü, altyapı eğitim sistemiyle gençleri buluşturdu. Kulübün, Türkiye’nin dört bir yanındaki 2006-2011 arası doğumlu altyapı sporcuları için ilk kez düzenlediği Tofaş Altyapı Pro Kampı 25-28 Haziran 2024 tarihleri arasında sınırlı kontenjanla ve yoğun bir antrenman programıyla gerçekleştirildi. Kampa katılım sağlayan gençler Bursa’daki Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde 4 gün boyunca günde çift antrenmanla basketbol bilgi, seviye ve koordinasyonlarına arttırma şansı yakaladı. Geleceğin basketbolcu adaylarının yer aldığı kampta Tofaş Spor Kulübü’nün deneyimli altyapı antrenör kadrosu deneyimlerini gençlerle paylaşarak özel çalışmalar gerçekleştirdi.

Tofaş Spor Kulübü Altyapı Teknik Koordinatörü ve Bireysel Gelişim Antrenörü Samir Seleskovic, Tofaş’ın Türkiye Basketbol 2. Ligi’ndeki pilot takımı Gemlik Basketbol’un ve Tofaş BGL Genç Takım Başantrenörü Cem Akdağ, Gemlik Basketbol U18 Takımı Başantrenörü Caner Topaloğlu’nun yanı sıra Tofaş altyapı antrenörleri Fırat Yavuz, Doğukan Urgancı, Oğuz Yaman, Sezgin Yurtsever, Hicran Aras, kondisyonerler İshak Emre Bostancı, Doğukan Gazioğlu ve Sarp Çevik’in yer aldığı antrenmanlarda ayrıca gençlerin TANITA testi ölçümleri gerçekleştirilirken, düzenlenen gelişim seminerlerinde de önemli bilgiler paylaşıldı.

Tofaş Altyapı Pro Kampı‘nda gençlerle söyleşide bir araya gelen ilk isim NBA’de yıllarca ülkemizi temsil edip All-Star’a seçilme başarısı gösteren tek Türk basketbolcu olan ve 1998-2000 yılları arasında Tofaş Basketbol Takımı forması giyen Mehmet Okur oldu. Geleceğin basketbolcu adaylarıyla deneyimlerini paylaşan Okur, gençlere tavsiyelerde bulunarak; “Hayal kurun ve kendinize hedef koyun. Etrafınızda kimi görüyorsanız çok daha iyisini yapmaya çalışın. Günün sonunda yapacağınız ekstra çalışmalar sizi bir noktaya getirecek” dedi. Spor pazarlama ajanslarından Future Social ekibi de kampın üçüncü gününde gençlerle bir araya gelerek sporcu psikolojisi ve iletişimin sporcu başarısına katkısı üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Yoğun bir programla geçen Tofaş Altyapı Pro Kampı son gün düzenlenen maç organizasyonları ve sertifika töreniyle son buldu. Gençlere katılım sertifikaları ve anı hediyeleri Tofaş Basketbol Okulları Sorumlusu Ferudun Biçermen ve Tofaş Spor Kulübü Altyapı Antrenörleri tarafından takdim edildi.