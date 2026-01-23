Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre 2025 yılında şirket kurulumları yıllık bazda sınırlı artış gösterirken, kooperatif kurulumları önemli oranda azaldı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) açıkladığı 2025 yılı işyeri istatistiklerine göre, geçen yıla kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 1,5 azalırken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 30,9 oranında düşüş gösterdi. Buna karşın, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,8 artış kaydetti.

2025 yılı boyunca kapanan şirket sayısı yüzde 5,9 artarken, kooperatifler yüzde 6,4 oranında daha fazla kapandı.

Bu arada yandan, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,1 azaldı.

Aralık 2025 özelinde ise kurulan şirket sayısı, Aralık 2024'e göre yüzde 1,1, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,5 artış gösterdi. Aralık ayında kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 11,7 azaldı. Bir önceki aya göre ise kurulan şirket sayısında yüzde 34,7, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 44,4, kurulan kooperatif sayısında yüzde 18,6 oranında artış yaşandı. Kapanan işyerlerinde ise şirketler yüzde 193,6, kooperatifler yüzde 284,9 ve gerçek kişi ticari işletmeler yüzde 103,4 oranında artış gösterdi.