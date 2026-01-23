Ağrı Patnos'ta görevli infaz ve koruma memurları, gece nöbeti sonrası yolda mahsur kalan bir aracı fark ederek aileye yardım etti.

AĞRI (İGFA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde görev yapan infaz ve koruma memurları, gece nöbeti sonrası evlerine dönerken yolda kayarak mahsur kalan bir aracı fark etti.

Görevli memurlar, vakit kaybetmeden müdahale ederek araçta bulunan aileyi güvenli bir şekilde kurtardı.

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, memurların sergilediği bu duyarlı ve sorumlu tutumu örnek göstererek, kamu görevinin yalnızca mesai saatleriyle sınırlı olmadığını vurguladı.

Yetkililer, infaz ve koruma memurlarını insan hayatına verdikleri değer ve gösterdikleri görev bilinci nedeniyle tebrik etti.