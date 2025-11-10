Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Atatürk'ün vefatının 87. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: 'Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurladığımız günün 87. yıldönümünde özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz.

Onun önderliğindeki aziz milletimiz dünyada emsali olmayan bir kahramanlık öyküsüne imza atmıştır. Bağımsızlık mücadelemizde gösterdiği kararlılık ve liderlik, uygarlık yolundaki köklü değişimler ile yaktığı ışık, milletimizin kalbinde her geçen gün daha da büyüyen bir sevgiye dönüşmüştür.

Atatürk, tüm Dünya üzerinde saygın bir lider, gerçek bir aydın ve mazlumların sesi olarak ismini tarihe yazmıştır. Milletimizin çağdaş dünyada saygın bir yer edinebilmesi için bize aydınlık bir yol göstermiş ve Cumhuriyetimizi bizlere emanet etmiştir. Bu emanet ilelebet en büyük hazinemizdir.

Türk iş dünyası olarak, Atatürk'ün güvenini asla boşa çıkarmayacağız. Bağımsızlık savaşımızın ardından en önemli mücadelemizin, uygarlık ve ekonomik gelişim üzerine olduğunu bilerek çalışmaya devam edeceğiz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ilkeleri sonsuza dek yaşayacak. Yüksek hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Ruhu şad olsun.'