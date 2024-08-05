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Detaylı bültene ulaşmak için https://tobb.org.tr/ekonomibulteni

Türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan güncel gelişmelerin yer aldığı TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni'nde 29 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasındaki yaşanan güncel gelişmeler değerlendirildi.

29 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında Türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan güncel gelişmelerin yer aldığı TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni yayımlandı.Ekonomide bu hafta, yurt içinde dış ticaret verileri, yurt dışında Euro Bölgesi ikinci çeyrek büyümesi konuşuldu.