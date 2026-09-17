Merkez Bankası, sıkı para politikasının süreceğini vurgularken enflasyon görünümünde bozulma olması halinde ek sıkılaşma sinyali verdi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun 10 Eylül 2026 tarihli toplantı özeti yayımlandı. Özette, küresel ekonomide jeopolitik gelişmelere bağlı belirsizliklerin sürdüğü, enerji ve gıda fiyatlarındaki dalgalı seyrin enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

KÜRESEL GÖRÜNÜM ZAYIF, RİSKLER YÜKSEK

TCMB, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok bölgede büyüme görünümünün zayıf kaldığını, gelişmekte olan ülke piyasalarında ise risk iştahındaki dalgalanmaların portföy akımlarını baskıladığını değerlendirdi. Emtia fiyatlarındaki oynaklık, enerji maliyetleri ve iklim kaynaklı arz şoklarının küresel enflasyon için risk oluşturmaya devam ettiği vurgulandı.

Toplantı özetine göre, bireysel kredi büyümesi son haftalarda yavaşladı. TL mevduat ve kredi faizlerinde ise düşüşler görüldü. TCMB ayrıca Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) program limitinin 300 milyar TL'den 750 milyar TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Bunun 150 milyar TL'lik kısmı 2026 limitine eklenirken, kalan tutar 2027 ve 2028 yıllarına yayıldı.

REZERVLERDE ARTIŞ, CDS'TE GERİLEME

Türkiye'nin brüt uluslararası rezervlerinin 184,2 milyar dolar seviyesine yükseldiği belirtilen özette, ülkenin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) de 220 baz puana gerilediği ifade edildi. Net portföy girişinin de pozitif seyrettiği kaydedildi.

2026 yılının ikinci çeyreğinde GSYH'nin yıllık bazda yüzde 2,3, çeyreklik bazda yüzde 1,1 arttığı hatırlatılırken, verilerin iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret ettiği belirtildi. Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergelerin de tüketim ve siparişlerde yavaşlamaya işaret ettiği vurgulandı.

Temmuz ayında istihdamın sınırlı gerilediği, işsizlik oranının ise yüzde 8,1'e çıktığı bildirildi. Cari işlemler tarafında haziran ayında açık artarken, hizmet gelirlerinin güçlü seyrini koruduğu ifade edildi. Ağustos verilerinde ihracat ve ithalatın arttığı, dış ticaret açığında ise sınırlı iyileşme görüldüğü aktarıldı.

ENFLASYON YÜZDE 31,51'E GERİLEDİ

TCMB'ye göre ağustosta tüketici fiyatları aylık yüzde 1,84 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 31,51 seviyesine indi. Ancak enerji fiyatlarındaki yükseliş, eğitim, haberleşme ve ulaştırma hizmetleri enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.

Özette, hizmet enflasyonunun yüksek seyrini koruduğu, gıda enflasyonunda ise işlenmemiş gıda grubunun etkisiyle yavaşlama görüldüğü belirtildi. Üretici fiyatları da ağustosta aylık yüzde 2,57 artış gösterdi. Para Politikası Kurulu, toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit tuttu. Merkez Bankası gecelik borç verme faizi yüzde 40, borçlanma faizi ise yüzde 35,5 seviyesinde bırakıldı.

'SIKI DURUŞ SÜRECEK' MESAJI

TCMB, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bozulma olması halinde ek sıkılaştırma adımları atılabileceğini bildirdi. Kurul ayrıca, kredi ve mevduat piyasalarında beklenmeyen gelişmeler olması halinde makroihtiyati adımların devreye alınabileceğini vurguladı.

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