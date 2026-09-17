Şirket, yatırımcıların haklarının korunacağını ve likidite sorunu bulunmadığını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Pardus Portföy Yönetimi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) bugünkü aldığı kararla kurucusu olduğu bazı yatırım fonlarının TEFAS'ta alım ve satıma kapatıldığını duyurdu.

Şirketten yapılan kamuoyu açıklamasında, SPK kararında unvanları belirtilen fonlar için tasfiye sürecinin, Kurul tarafından belirlenecek yöntem ve mevzuat çerçevesinde yürütüleceği belirtildi. Açıklamada, bu süreçte yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasının temel öncelik olduğu vurgulandı.

'LİKİDİTE SORUNUMUZ YOK'

Pardus Portföy, şirketin likidite açısından herhangi bir sıkıntısının bulunmadığını belirterek, gerekli izinlerin verilmesi halinde yatırımcı taleplerinin derhal karşılanacağını ifade etti.

Sürece ilişkin gelişmelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve resmî iletişim kanalları üzerinden kamuoyuyla paylaşılacağını bildiren şirket ayrıca, SPK başta olmak üzere düzenleyici kurumlarla iletişim halinde olunduğu ve karara uyum için gerekli adımların atıldığı kaydedildi.