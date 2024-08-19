Fındık piyasalarında istikrarın sağlanması, üreticilerin pazarlama sorunlarının ortadan kaldırılarak depolama ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kabuklu fındık alım fiyatları 2 Ağustos'ta açıklanmıştı. TMO, bugün itibariyle fındık alımlarına başladı.ANKARA (İGFA) - TMO'nun açıkladığı yeni dönem kampanyasında yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre uygulanacak alım fiyatlarının Giresun kalite kabuklu fındık için 132,00 TL/Kg, Levant kalite kabuklu fındık için; 130,00 TL/Kg, Sivri kalite kabuklu fındık için 125,00 TL/Kg olduğu hatırlatılarak, yüksek randımanlı fındığa geçmiş yıllarda olduğu gibi yüzde 2 (2,60 TL/Kg) randıman farkı ilave edileceğini duyurdu.

TMO kabuklu fındık alımları bugün itibariyle 14 noktada başlayadığını hasat durumuna göre bu sayının 60 noktaya kadar çıkarılabileceğini belirtildi.

Alımların “Randevulu” yapıldığı belirtilirken TMO kabuklu fındık alımlarını fiziksel analizle yapacak olup alım esnasında üreticilerin sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kriterlere uygun şekilde hazırlayarak alım açılış tarihine göre düzenlenen alım noktalarına randevu aldıkları günde getirmeleri gerektiği kaydedildi.

1️⃣9️⃣ Ağustos’ta alımların başlayacağı "TMO 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ Fındık (????) Alım Dönemi"nde üreticilerimizi bilgilendirmeye yönelik hazırlanan “Fındık Alım Animasyon Videosu”*****???? alımlarıyla ilgili diğer bilgilendirme çalışmalarına aşağıdaki linkten uluşabilirsiniz…… pic.twitter.com/QdgXaXvxIx— Toprak Mahsulleri Ofisi (@OfisTMO) August 15, 2024

Ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatını müteakip 45 gün içerisinde üreticilerin banka hesabına yapılacağı, randevuların ise internet üzerinden https://randevu.tmo.gov.tr adresinden, e-Devlet üzerinden veya TMO iş yerlerine bizzat müracaat ederek alabileceği duyuruldu.

Alımlarda üretici memnuniyetini sağlamak ve aksaklıkları gidermek adına Genel Müdürlükçe kurulan “Alo Ürün Hattı'ndan 0 312 416 34 10 (8 Hat)’’ fındık alımları konusunda bilgi alabileceği belirtildi.