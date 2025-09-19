19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yapan TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Korkut, ekonomik kriz ve işsizlik gibi sorunların devam ettiğini belirtti. Meslek odalarının denetim yetkisinin geri verilmesini ve sahte diploma soruşturmalarının şeffaf yürütülmesini isteyen Korkut, 18 Ekim'de Ankara'da bu sorunlara çözüm aranacağını kaydetti.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK), 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nü kutladı.

TMMOB İKK Sekreteri Murat Korkut, 46 yıl önce gerçekleştirilen 19 Eylül 1979 İş Bırakma Eylemi’ni anarak, “Bu eylem, mühendis, mimar ve şehir plancılarının toplumsal gücünü ve taleplerini görünür kıldı. Meslek onurumuzu, kamu güvenliğini ve halkımızın geleceğini korumak için mücadele ediyoruz” dedi. Korkut, 1979’da maden ocaklarından limanlara kadar üretimi durduran eylemin, meslektaşların hak kayıplarına ve ücret adaletsizliklerine karşı bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

46 yıl sonra ekonomik kriz, kamusal yatırımların azalması, rantın bilim ve tekniğin önüne geçmesi, liyakatsizlik ve güvencesiz istihdam gibi sorunların devam ettiğini belirten Korkut, kamuda siyasi baskı, düşük ücret, kadro sorunu; özel sektörde işsizlik, esnek çalışma ve reel ücret kaybının meslektaşları açısından tehdit edici unsur olduğunu ifade ederek, SGK ile asgari ücret protokolünün feshi, sömürüye zemin hazırladığını kaydetti.

Korkut, sahte diploma skandallarının halkın güvenilir hizmet almasını engellediğini, YÖK’ün denklik hataları ve odaların denetim yetkilerinin kısıtlanmasının bu sorunu büyüttüğünü de ifade ederek, “Sahte diploma soruşturmaları şeffaf yürütülmeli, sorumlular ve sahte diploma sahipleri kamuoyuyla paylaşılmalı, meslek odalarının denetim yetkisi geri verilmeli” çağrısında bulundu.

TMMOB’nin bilim, üretim ve toplum odaklı mücadelesini sürdüreceğini vurgulayan Murat Korkut, 18 Ekim’de Ankara’daki Merkezi Kurultayın sorunlara çözüm için bir başlangıç olacağını söyledi. 19 Eylül'ün TMMOB’nin aydınlık yarınlarına, mesleğe ve örgütlü mücadeleye sahip çıkma günü olduğunu belirten Korkut, açıklamasını, "Yaşasın TMMOB, yaşasın mücadelemiz!” sözleriyle noktaladı.