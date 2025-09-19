1957 yılında “III. Selim” adlı oyunla perdelerini açan Bursa Devlet Tiyatrosu, 68. kuruluş yıldönümünü Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 2025 “Aile Yılı” kapsamında sahnelerini daha da anlamlı kılıyor.BURSA (İGFA) - Tiyatro, yalnızca bir sanat alanı değil; kuşaklar boyu ailelerin birlikte izlediği, paylaştığı ve hatıralar biriktirdiği bir buluşma noktası olarak vurgulandı.

Bu özel yılda, tiyatroya yıllarını vermiş emekli sanatçılar ve çalışanlar da sahnede bir araya geliyor. Hazırlanan kısa film gösterimi ve anı fotoğrafları ile Bursa Devlet Tiyatrosu ailesi geçmişten bugüne tüm değerleriyle buluşacak.

Bu anlamlı kutlama, kurumun köklü tarihini geleceğe taşıyan bir hatıra olarak tarihe geçecek.

1957 yılında “III. Selim” adlı oyunla perdelerini açan Bursa Devlet Tiyatrosu, 68 yıllık tarihinde sayısız unutulmaz oyunu sahneledi, festivallerle sanatın evrensel dilini dünyaya taşıdı. 2013 yılında başlatılan Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali gibi köklü etkinliklerle kültürel köprüler kurdu.

Tiyatro Müdürü Sezai Yılmaz, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bursa Devlet Tiyatrosu, geçmişten bugüne sahneye koyduğu eserlerle hem kentimizin hem de ülkemizin kültürel belleğinde önemli bir yer tutuyor. ‘Aile Yılı’ kapsamında da tiyatromuz, her yaştan bireyin birlikte izleyebileceği, bağları güçlendiren yapımlar sunmaya devam edecek.”

68 yıldır sanatseverleri aynı çatı altında buluşturan Bursa Devlet Tiyatrosu, “Aile Yılı” etkinlikleriyle geçmişten geleceğe köprü kurmayı sürdürüyor. Tüm halk, aileleriyle birlikte bu özel yolculuğa tanık olmaya davet ediliyor.