TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 26. yılında yaptığı açıklamada, depremin değil, ihmalkâr politikaların can kayıplarına yol açtığını vurguladı. Kurul, 'Afet riskini azaltma politikaları kamu politikası haline gelmeli' çağrısında bulundu.

BURSA (İGFA) - TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki Düzce Depremi'nin 26. yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Açıklamada, depremde yaşamını yitiren 850 yurttaş saygı ve rahmetle anılırken, yaralanan ve evsiz kalan binlerce kişiye geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Kurul, Düzce depreminin yalnızca bir bölgeyi değil, tüm Türkiye'yi derinden etkilediğini belirterek, 'Bu büyük felaket bize, deprem gerçeğini unuttuğumuz her anın bedelini ağır ödediğimizi hatırlatmıştır' ifadelerini kullandı.

'ÖNLEMLER HÂLÂ YETERLİ DEĞİL'

Açıklamada, aradan geçen 26 yıla rağmen benzer acıların yaşanmaya devam ettiği vurgulandı. Son dönemde Balıkesir-Sındırgı merkezli depremlerin, Türkiye'nin hâlâ yeterli önlemleri alamadığını gösterdiğine dikkat çekilerek, 'Depreme dayanıklı yapı üretimi yeterince denetlenmiyor' denildi.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, afet riskinin azaltılmasının yalnızca devletin değil tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğuna işaret ederek, 'TMMOB ve bağlı odaların yıllardır engellenen kamusal denetim yetkileri ivedilikle geri verilmelidir. Bilimsel temellere dayalı şehir planlaması, mühendislik ilkelerine uygun yapılaşma, etkin denetim mekanizmaları ve toplumsal afet bilinci oluşturulmadıkça, doğal afetler insan kaynaklı felaketlere dönüşmeye devam edecektir.' çağrısında bulundu.

Kurul, açıklamasını, 'Deprem gerçeğini unutmadan, bilimin ve aklın yol göstericiliğinde güvenli, sağlıklı ve dirençli kentler yaratmak için tüm kurumları, yerel yönetimleri ve yurttaşları ortak sorumluluk almaya çağırıyoruz. Unutulmamalıdır ki: Deprem öldürmez; ihmal, tedbirsizlik, denetimsizlik ve bilimden uzak politikalar öldürür.' ifadeleriyle noktaladı.