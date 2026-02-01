Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kocaeli Şehir Tiyatroları, oyunlarını kentin tüm ilçelerinde sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda sahnelenen 'Masanın Altında' adlı tiyatro oyunu Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde izleyiciyle buluştu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sanata ve sanatçıya verdiği önem, kentin tüm ilçelerinde sahnelenen oyunlarla ortaya koyuluyor. Bu kapsamda Kocaeli Şehir Tiyatroları tarafından sergilenen 'Masanın Altında' oyunu da sanatseverlerin özel ilgisiyle karşılandı.

Tüm salonu dolduran seyirciler, oyun boyunca keyifli ve bol kahkahalı anlar yaşadı. Gencinden yaşlısına her yaştan tiyatroseverin ilgiyle takip ettiği oyun, sahnedeki enerjisi ve temposuyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

ABSÜRT KOMEDİ'DE TANIDIK HAYATLAR

Absürt komedi türündeki oyunda, Fransa'ya sığınmacı olarak gelen Dragomir'in, geçimini çeviriler yaparak sağlayan Florence'ın evinde çalışma masasının altını kiralamasıyla gelişen olaylar konu ediliyor.

Bu tuhaf birliktelikle birlikte eve yolu düşen herkesin hayatı beklenmedik şekilde değişiyor. Tek perdelik ve 120 dakika süren oyunun yaş sınırı ise +13.

İLÇELERDE TİYATROYA BÜYÜK İLGİ

Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın yalnızca merkezde değil, ilçelerde de perde açması vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılanıyor. Kısa sürede tükenen biletleriyle dikkat çeken oyunlar, sanatı herkes için erişilebilir kılarken, ilçelerde kültür-sanat hayatına da canlılık kazandırıyor.

KOCAELİ'NİN SANAT KİMLİĞİNE GÜÇLÜ KATKI

Rejisinden oyuncu kadrosuna, sahne arkasındaki ekiplerden organizasyona kadar her yönüyle ilgiyle takip edilen Kocaeli Şehir Tiyatroları, sergilediği oyunlarla kentin sanat kimliğine önemli katkılar sunuyor.

İlçelerde sahnelenen oyunlar sayesinde tiyatro, Kocaeli'nin her noktasında sezon boyunca vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.