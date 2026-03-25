ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir ve Siverek ilçelerinde etkili olan sağanak yağışların ardından zarar gören kırsal yol ve menfezlerde yürüttüğü onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yağışların yol açtığı tahribatı gidermek için birçok noktada çalışma yaparak kırsal güzergâhları yeniden ulaşıma açtı.

Oğlakçı Mahallesi'nde bozulan beton boru yolunun bakım ve onarımı yapılırken, Yolbilen-Ayla güzergâhında hasar gören menfez onarılarak yol yeniden ulaşıma açıldı.

Karatepe ve Taşkağı-Marallı hattındaki menfezlerde yapılan onarımlar tamamlandı. Gömüllü-Gönüllü güzergâhında beton boru uygulaması bitirilirken, Kemberli-Sözeri hattındaki menfez bakım ve onarımı da tamamlandı.

Çiğdem-Zikreç güzergâhı sel sonrası onarılarak ulaşıma açıldı, YK Koşanlar güzergâhındaki yol onarım çalışmaları da tamamlandı.

Siverek ilçesi Karacadağ Mahallesi'nde sel nedeniyle tahrip olan menfeze yapılan mekanik müdahale ile yol açma çalışması gerçekleştirilerek ulaşım sağlandı.

Viranşehir ilçesi Ayaklı güzergâhında selde hasar gören yolun bakım ve onarım çalışmaları yapılarak yol yeniden ulaşıma açıldı. Siverek ilçesi Bardakçı güzergâhında sel nedeniyle tahrip olan menfezde mekanik müdahale ile yol açma çalışması gerçekleştirilerek ulaşım sağlandı.

Viranşehir ilçesi Horoztepe güzergâhında ise beton boru ve selden tahrip olan yolun onarım çalışmaları tamamlanarak yol yeniden hizmete açıldı.