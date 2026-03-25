Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan müzeler ve tematik parklar, Ramazan Bayramı boyunca ziyaretçi akınına uğradı. Bayram tatilini kültür ve sanatla değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı 28 bin 662 turist, Eskişehir'in simge mekânlarını doldurdu.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Masalsı atmosferiyle özellikle çocuklu ailelerin gözdesi olan Masal Şatosu, bayram süresince 12 bin 606 ziyaretçiyi ağırlayarak en çok ilgi gören noktalardan biri oldu.

Bilim ve teknoloji meraklılarının uğrak adresi Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi ise 2 bin 311 kişiyi ağırladı.

Kentin kültürel hafızasını yansıtan müzeler de yoğun ilgi gördü. Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Hamam Müzesi, İmren Erşen Oya Müzesi, Zühal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi, Uluslararası Çağdaş Seramik Sanatları Müzesi, Sanat Sokağı ve Sanat Galerileri toplamda 13 bin 745 ziyaretçiyi ağırladı.

Bayram boyunca Eskişehir'de kültür, sanat ve eğlencenin adresi olan bu merkezler, toplamda 28 bin 662 kişiyi ağırlayarak kentin turizm potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ziyaretçiler, hem tarihi hem de modern dokuyu bir arada sunan bu alanlarda keyifli vakit geçirirken, Eskişehir bayramda da kültür turizminin parlayan yıldızı olmayı sürdürdü.