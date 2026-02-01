Maltepe Belediye Tiyatrosu, 17. yılını Shakespeare'in ölümsüz eseri 'Hamlet' ile karşıladı. Gösterim sonrası konuşan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, kültür ve sanatın belediyeciliğin vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediye Tiyatrosu, 17. kuruluş yılını ve yeni sezonunu William Shakespeare'in dünyaca ünlü eseri 'Hamlet' ile açtı. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunun gösterimine Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen de katılarak tiyatro ekibini yalnız bırakmadı.

Gösterim sonrası sahneye çıkan Başkan Köymen, yaptığı konuşmada kültür ve sanatın toplumsal yaşamda taşıdığı öneme dikkat çekti. Köymen, 'Maltepe'de Yaşam Var diye yola çıkmıştık. Maltepe'de kültür-sanat var. Belediyeciliğin yalnızca temel hizmetlerden ibaret olmadığını, insanı iyi edecek işlere de ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bu güzel akşam için emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

sezonun ilk oyunu olan 'Hamlet', Kubilay Erdelikara'nın yönetmenliğinde sahnelendi. Oyunun sahne tasarımını Bahadır Keşan ve Mert Aksüt, kostüm tasarımını ise Tuğba Eskicioğlu ve Bahadır Keşan üstlendi. Hamlet rolünde Emre Akbey'in yer aldığı oyunda, Kubilay Erdelikara (Claudius), Nilüfer Aydın (Gertrude), Aslıhan Çiçek (Ophelia) ve Koray Koca (Baba Hamlet) başta olmak üzere geniş bir oyuncu kadrosu sahne aldı.

Sahne tasarımı, koreografi, mizah unsurları ve görsel şovlarla zenginleştirilen oyun, seyircilerden tam not aldı. Oyuncular, performansları sonunda izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

2009 yılında temelleri atılan ve 2015'ten bu yana Maltepe Belediye Tiyatrosu adıyla çalışmalarını sürdüren tiyatro, bugüne kadar sahnelediği nitelikli yapımlar ve katıldığı yurt içi ve yurt dışı festivallerden kazandığı ödüllerle Maltepe'nin kültür-sanat yaşamında önemli bir yer edinmiş durumda.