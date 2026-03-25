Tokat Basın Konseyi Derneği'nin tüzüğü yürürlüğe girdi, geçici yönetim kurulu belirlendi. Tokat'ta basın alanında yeni bir dönem başlıyor.

TOKAT (İGFA) - Tokat'ta basın camiasına yeni bir soluk getirmesi beklenen Tokat Basın Konseyi (TOBKON) Derneği, resmen kuruldu.

Derneğin tüzüğü yayımlanarak yürürlüğe girdi ve kuruluş süreci resmiyet kazandı. Yayımlanan tüzükle, derneğin faaliyet alanı ve çalışma çerçevesi de netleşmiş oldu.

Tüzüğün 26'ncı maddesinde, dernek tüzüğünde yer almayan konularda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin esas alınacağı belirtilerek, derneğin hukuki zemini açık bir şekilde çizildi.

İlk genel kurul yapılıncaya kadar görev yapacak geçici yönetim kurulu da duyuruldu. Kemal Özdilek başkanlığındaki derneği temsil edecek isimler şöyle oldu:

Murat Onur - Başkan Yardımcısı

Kadir Özbilgin - Genel Sekreter

Nurhan İçmez - Sayman

Cemalettin Bilgin - Üye

Serhat Gümen - Üye

Mihriban Timur - Üye

KEMAL ÖZDİLEK KİMDİR?

Geçici yönetim kurulunun başında yer alan Kemal Özdilek, gazetecilikte uzun yıllara dayanan deneyimiyle öne çıkıyor. 1969 doğumlu Özdilek, gazeteciliğe babasından devraldığı Yeni Tokat Gazetesi ile başladı. Tokat Haber gazetesinde genel yayın yönetmenliği yaptı, matbaa sektöründe de faaliyet gösterdi. 2009-2015 yılları arasında Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevini üstlenen Özdilek, Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Basın Vakfı'nda çeşitli görevlerde bulundu. İnternet Gazeteciler Federasyonu (İGF) Basın Sözcüsü ve Küresel Gazeteciler Konseyi Yerel Medya Meclisi üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca tokathaber.com.tr'nin imtiyaz sahibi olarak basın faaliyetlerini yürütüyor.

TOBKON'un faaliyete geçmesiyle, Tokat'ta basın çalışanlarını bir araya getiren yeni bir yapı ortaya çıkmış oldu. Dernek, basın ilke ve ahlakını merkeze alan bir anlayışla kentte medya alanında etkin bir rol üstlenmeyi hedefliyor. Bu adımla birlikte, Tokat basınında hem mesleki dayanışma hem de toplumsal sorumluluk alanında yeni bir dönemin kapıları aralanmış oldu.