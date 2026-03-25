Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren çocuk evinde eğitim alan minikler, 'Yaşlılara Saygı Haftası' kapsamında özel bir ziyaret gerçekleştirdi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Es Çocuk Evi öğrencileri, Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'nde kalan deneyimli vatandaşlarla bir araya gelerek unutulmaz bir gün yaşadı.

Renkli gösteriler hazırlayan minikler, sergiledikleri performanslarla büyüklerin yüzünde tebessüm oluşturdu, salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Gösterilerin ardından yaşlılarla el ele tutuşan çocuklar, birlikte dans ederek sevgi ve saygının en güzel örneklerinden birini sergiledi. Nesiller arasındaki bu sıcak buluşma, hem miniklerin hem de kıdemli vatandaşların kalplerinde iz bıraktı.

Etkinlik boyunca paylaşılan samimi anlar, dayanışmanın ve kuşaklar arası bağların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Günün sonunda hem çocukların neşesi hem de büyüklerin mutluluğu, bu anlamlı buluşmayı unutulmaz kıldı.