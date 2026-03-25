SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Mart Ayı Meclisi'ne katılarak, göreve geldiği 2 yıllık süreçte hayata geçirilen, planlanan ve devam eden projeleri meclis üyeleriyle paylaştı.

Alemdar, sanayi dönüşümü çalışmalarını sunum eşliğinde detaylandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle rezerv alanlarının ilan edildiğini belirten Alemdar, altyapının tamamlandığını ve sanayi sitelerindeki bina projelerinin hazır olduğunu ifade etti. Küçük sanayi sitelerinin modern ve düzenli üretim alanlarına dönüştürüleceğini kaydeden Başkan Alemdar, 'Bu süreçte SATSO Başkanımız Akgün Altuğ ile koordineli bir şekilde çalıştık' dedi.

Alemdar, sanayi yükünün şehir merkezinden dışarı taşınacağını ve mevcut bölgelerin sosyal ilişkilerin geliştiği yerleşim alanlarına dönüştürüleceğini söyledi. Ayrıca şehre kazandırılacak fuar ve kongre merkezi ile Sakarya üreticisinin dünya pazarına açılacağını vurguladı.

İNSAN ODAKLI BELEDİYECİLİK VE ULAŞIM YATIRIMLARI

Başkan Alemdar, insan merkezli belediyecilik anlayışıyla tüm şehir dinamikleriyle uyumlu çalıştıklarını belirterek, Metrobüs, ADARAY ve raylı sistem projelerinden örnekler verdi. Şehrin alternatif giriş-çıkış noktaları ve kavşak projeleriyle ulaşım altyapısının güçlendirildiğini aktardı.

Alemdar, AFA Kongre ve Kültür Merkezi, AKM, Şehir Kütüphanesi ve Bilim Merkezi projeleri ile gençleri geleceğe hazırlayacaklarını söyledi. Şehrin farklı noktalarına yapılacak 3 milyar TL'lik spor yatırımlarıyla gençlere yeni imkanlar sunulacağını ifade etti.

Sapanca Gölü'nün içme suyu kaynağı olarak korunacağını vurgulayan Alemdar, Çamdağı ve Ballıkaya baraj projeleriyle şehrin su sorununu çözmeyi hedeflediklerini açıkladı. Kentsel dönüşümü, deprem gerçeği gözetilerek şehrin geleceğini güvence altına alan kritik bir adım olarak tanımladı.

SATSO Başkanı Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Erdem Ercan, Alemdar'ın sunumunu değerlendirerek, projelerin şehrin yaşam dinamiğini artıran vizyoner adımlar olduğunu belirtti. Alemdar, sunumun ardından SATSO üyelerinin sorularını yanıtlayarak projeler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Başkan Alemdar, 'Hepimiz aynı şehirde yaşıyoruz ve şehrin geleceği için birlikte çalışıyoruz. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, bir arada daha güzel bir yaşamı inşa edeceğiz' mesajını paylaştı.