Geceye danslarıyla renk katan Ebru Bayraktar ve Özkan Köse performansa görsel bir zenginlik katarken, trompet sanatçısı Kaan Kılıçaslan yapımcılığında gerçekleştirilen konser, alkışlar eşliğinde sona erdi.

Repertuvarda yer alan Proud Mary, Stayin' Alive ve ABBA Medley gibi sevilen eserlerin özel düzenlemeleri, izleyicilerden uzun süre alkış aldı. Sahne enerjisi, güçlü orkestrasyon ve solistlerin performansı gece boyunca müzikseverlerin beğenisini kazandı.

Konserde solistler Evrim Özşuca, Seray Bilen, Sıla Çuhadaroğlu ve Ferit Bakır sahne alarak güçlü yorumlarıyla geceye damga vurdu.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Orkestra şefi Murat Göktaş yönetiminde sahne alan ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası sanatçılarından oluşan orkestra, etkileyici performansıyla dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği Firebird Orchestra konseri, sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

