Ödemeler ve nakit yönetimi için önde gelen bulut tabanlı bir platform olan Treasury Intelligence Solutions (TIS), bugün 1 Şubat 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere Zlatko Vucetic'i yeni CEO olarak duyurdu. Bu hamle, şirketin bulut tabanlı nakit yönetimi, likidite ve ödeme çözümlerindeki uzun vadeli vizyonunu ve küresel büyüme stratejisini ilerletmede çok önemli bir adım olarak geliyor.

ACCESS Newswire / BERLIN, ALMANYA (İGFA) - Deneyimli bir CEO olan Zlatko, Avrupa, Asya ve ABD'deki yazılım şirketlerini ölçeklendirme konusunda güçlü bir geçmişin yanı sıra rekabetçi pazarlarda inovasyonu teşvik etme ve büyümeyi hızlandırma konusunda derin bir uzmanlık getiriyor. Zlatko, Avrupa ve Kuzey Amerika'da ödeme ve likidite yönetimi alanında pazar lideri olma yolculuğunda TIS'e liderlik edecek.

CEO olarak geçirdiği beş başarılı yılın ardından Erik Masing, stratejik rehberlik ve destek sağlamaya devam edeceği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı rolüne geçiş yapacak. Erik'in liderliğinde TIS, şirketin portföyünü genişleten ve küresel ödemeler ve nakit yönetimi pazarındaki konumunu güçlendiren Cashforce'un stratejik olarak satın alınması da dahil olmak üzere önemli kilometre taşlarına ulaştı. TIS kurucu ortağı ve eski CEO'su Joerg Wiemer, aktif olarak yer almaya devam edecek, sürekliliği sağlayacak ve TIS'in uzun vadeli vizyonunu desteklemek için derin sektör uzmanlığından yararlanacak.

Zlatko, kurumsal yazılım alanında kapsamlı liderlik deneyimine sahip deneyimli bir teknoloji yöneticisidir. En son, ticaret ve varlık yönetimi teknolojisi de dahil olmak üzere finansal piyasa veri çözümlerinin önde gelen Avrupalı sağlayıcısı Infront AS'nin CEO'su olarak görev yaptı. Bundan önce, ABD merkezli bir pazar araştırması ve müşteri içgörüleri yazılım platformu olan FocusVision'ın CEO'suydu. Kariyerinin başlarında Zlatko, önde gelen bir çevrimiçi ticaret ve yatırım firması olan Saxo Bank'ta yaklaşık on yıl üst düzey liderlik görevlerinde bulundu.

Atanmasıyla ilgili yorum yapan Zlatko şunları söyledi: 'TIS, dünya çapındaki CFO'lar (Mali İşler Müdürleri), hazine yöneticileri ve finans ekipleri için güvenilir bir ortak olarak güçlü bir temel oluşturdu. Misyonumuz açık: tüm CFO (Mali İşler Müdürü) ofisinin likidite ve ödemeleri küresel ölçekte yönetmesine yardımcı olmak. İnovasyona iki kat daha fazla eğilecek, uluslararası ayak izimizi hızlandıracak ve yalnızca bugünün zorluklarını karşılamakla kalmayıp yarınınkileri de öngören çözümler sunacağız. Sınıfının en iyisi ürünler ve ekibimizin gücüyle, TIS'in bu endüstri için standardı belirleyeceğinden eminim.'

TIS HAKKINDA

TIS, CFO'ların (Mali İşler Müdürleri), Hazine Yöneticilerinin ve Finans ekiplerinin küresel nakit akışı, likidite ve ödeme işlevlerini dönüştürmelerine yardımcı olur. 2010'dan bu yana, ödüllü bulut platformumuz ve sınıfının en iyisi hizmet modelimiz, tüm CFO ofisinin daha etkili bir şekilde iş birliği yapmasını ve maksimum verimlilik, otomasyon ve kontrol elde etmesini sağladı. TIS, kullanıcıların nakit tahmini, işletme sermayesi, giden ödemeler, finansal mesajlaşma, dolandırıcılık önleme, ödeme uyumluluğu ve daha fazlasını çevreleyen kilit alanlarda üstün performans elde etmelerini sağlar.

KAYNAK: Treasury Intelligence Solutions