Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 yılı belediyelere ilişkin resmi bütçe gerçekleşme verileri, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin özkaynak yönetiminde ve mali disiplin anlayışında Türkiye genelinde öne çıkan belediyeler arasında yer aldığını ortaya koydu.

MUĞLA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı belediye bütçe gerçekleşme verileri, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin gelir-gider dengesini koruyan ve mali disiplini önceleyen yönetim anlayışını net biçimde ortaya koydu.

Verilere göre Muğla Büyükşehir Belediyesi yüzde 119,55'lik bütçe gerçekleşme oranıyla, özkaynaklarını etkin kullanan ve bütçe dengesini sürdürülebilir biçimde yöneten belediyeler arasında yer aldı.

Aynı tabloda yer alan diğer illerin verileri de belediyelerin mali performanslarına ilişkin önemli göstergeler sunuyor. Kilis, yüzde 127 oranıyla bütçe gerçekleşme oranı en yüksek il olarak ilk sırada yer aldı. Kilis'i yüzde 122,88 ile Denizli ve yüzde 121,66 ile Kars izledi. Samsun, yüzde 118,99'luk oranıyla mali disiplini güçlü iller arasında yer alırken; Niğde, Kütahya ve Osmaniye de yüzde 117'nin üzerindeki bütçe gerçekleşme oranlarıyla dikkat çekti.

Genel değerlendirmede, Muğla'nın da aralarında bulunduğu bu illerin, belediyecilikte kontrollü bütçe yönetimi, özkaynak temelli finansman ve mali disiplin ilkelerini başarıyla uyguladığı görülüyor.

ULUSLARARASI DEĞERLENDİRME, MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN MALİ DİSİPLİNİNİ TEYİT ETTİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin mali yapısına ilişkin göstergeler, uluslararası değerlendirmelerle de destekleniyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Temmuz 2025 tarihli raporunda Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni 12'nci kez en yüksek ulusal kredi notu olan 'AAA' ile değerlendirdi.

Fitch Ratings tarafından verilen bu not, belediyenin yatırım yapılabilir seviyede olduğunu ve finansal yükümlülüklerini karşılama kapasitesinin yüksekliğini ortaya koyuyor. Ayrıca Fitch, belediyenin bağımsız finansal gücünü ölçtüğü SCP (Standalone Credit Profile) değerlendirmesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni 'bbb(+)' seviyesinde değerlendirerek Türkiye'de ilk sıraya yerleştirdi.