Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, karşılıksız çeklerde bankaların hamile ödemekle yükümlü olduğu tutar yükseltildi. Yeni düzenleme 30 Ocak 2026'da yürürlüğe giriyor.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğ ile çek uygulamalarında önemli bir değişikliğe gidildi.

'Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'de yapılan düzenleme kapsamında, bankaların karşılıksız çeklerde ödemekle yükümlü olduğu tutarlar artırıldı.

Yapılan değişiklikle, Tebliğin 4'üncü maddesinde yer alan ve bankaların her bir çek yaprağı için sorumlu olduğu tutar 12 bin 650 TL'den 16 bin 350 TL'ye yükseltildi.

Ayrıca, geçici 2'nci maddede yer alan ve daha önce 11 bin 120 TL olarak belirlenen ödeme yükümlülüğü tutarı da 14 bin 200 TL olarak yeniden düzenlendi.

Söz konusu yeni tutarlar, 30 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.