İstanbul Maltepe Belediyesi'nce çocuk bakımının anne, baba ve bakım verenler tarafından eşit şekilde üstlenilmesini teşvik eden farkındalık eğitimi düzenlendi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi Sosyal Etkileşim ve Destek Merkezi'nce (SEDEM) babalara yönelik psiko-eğitsel farkındalık eğitimi düzenlendi.

Maltepe Belediyesi Altın Yıllar Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen eğitimde SEDEM uzmanı psikolog Gözde Isırgan, 'Babalık: Sonradan Kazanılan Bir Statü mü Yoksa Doğuştan mı? - Eşitlikçi Babalık ve Çocuk Gelişiminde Baba Rolü' konulu seminerde katılımcılar ile bir araya geldi.

Seminer, çocuk bakımının anne, baba ve bakım verenler tarafından eşit şekilde üstlenilmesinin teşvik edilmesi amacıyla düzenlendi. Isırgan, ev içi dinamiklerle ev ve bakım yükünün tamamen annede olduğunu, babanın rolünün ortak karar alıcı ve duygusal destekleyici olduğuna işaret etti. Isırgan, katılımcıların tecrübelerini dinleyerek sorularını da yanıtladı.