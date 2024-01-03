Her geçen gün uygunsuz içerikler ile gündemden düşmeyen popüler sosyal medya platformu TikTok, 2023 yılı sonunda 18 yaş ve üzeri 34 milyona yakın kullanıcısıyla dikkat çekerek ülkemizde sosyal medya etkileşiminin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. TikTok’un kapatılıp kapatılmayacağına yönelik açıklamaları değerlendiren Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Benzer durumlar daha önce Youtube ve Twitter ile ilgili de yaşanmıştı. Gerekli yaptırımların, kısıtlamaların ve sıkı kontrollerin yapılmasıyla bu tarz içerik hatalarının kısa zamanda yok olacağını düşünüyorum. Her mecranın azımsanmayacak bir ticari kısmı var. Platformdan alınan reklam verilerine göre, 2023 yılında TikTok reklamları 18 yaş ve üzeri yetişkinlerin yüzde 48'ine ulaşmış durumda. Bu da dijital reklam dünyası için önemli bir veri. Dolayısıyla hedef kitlesi 18 yaş ve üzeri markalar için oldukça önemli bir kaynak” açıklamasında bulundu..

Özgün ve benzersiz marka deneyimleri, uzun süreli pazarlama etkisi ve iyileştirilmiş yatırım getirisi vaadiyle yola çıkan TikTok, son zamanlarda ahlaka uygun olmayan içeriklerle gündemden düşmüyor.

2022 başıyla 2023 dönemini karşılaştırdığımızda %12.4'lük bir kullanıcı artışı yaşandığına dikkat çeken Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “ Bu yıl içinde elde edilen kazanımlarla birlikte, bu sayının 33-34 milyona ulaştığı gözlemleniyor. Özellikle 18 yaş ve üzeri kullanıcıların verileri paylaşılıyor ve TikTok reklamcılığında bu kitlenin hedeflenmesine olanak tanınıyor. Reklam tarafında, 18 yaş ve üzeri kitleye odaklanılan TikTok, bu alanda önemli bir başarı elde etmiş durumda. 2023 yılında, reklamların Türkiye genelindeki 18 yaş ve üzeri yetişkinlerin %48'ine ulaştığını görmekteyiz. Bu, Türkiye'deki toplam internet kullanıcıları içinde %41'e eşdeğer bir kitleye denk geliyor. Türkiye'deki TikTok kullanıcılarının cinsiyet dağılımı incelendiğinde, %38'inin kadın, %62'sinin ise erkek olduğunu görüyoruz” dedi.

Tiktok’un ülkemizde önemli bir etkileşim ağına sahip olduğunu söyleyen Kaplan, “ Her ne kadar istenmeyen içeriklerle adını daha çok duyursa da Tiktok, ülkemizde satın almayı etkileyen önemli bir kitleye hitap ediyor. Bu platform özellikle hedef kitlesi 18-35 yaş aralığı olanlar için mutlaka reklam yatırımı yapması gereken bir mecra. Gerekli yaptırımlar ve kısıtlama çalışmaları ile gündeme gelen bir sorunların kısa zamanda çözüleceğini düşünüyorum. Gelecekte, platformun Türkiye'deki varlığının nasıl şekilleneceği, temsilcilik konusundaki gelişmeler ve reklam stratejileri takibimizdeki konulardan olacak” açıklamasında bulundu.