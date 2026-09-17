Kayseri Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve su kaynaklarını koruma misyonuyla kent genelinde 'Kurakçıl Peyzaj' uygulamalarını hayata geçiriyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kenti daha estetik ve yaşanabilir bir görünüme kavuşturmak amacıyla peyzaj ile çevre düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü tarafından 2026 yılı altyapı ve peyzaj çalışmaları kapsamında; toprak alanlarda dolgu, tesviye, fidan ve süs bitkisi dikimi ile modern sulama sistemleri kurulumu eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Son yıllarda değişen iklim şartlarına uyum sağlamak ve su kaynaklarını korumak amacıyla başlatılan Su Verimliliği Seferberliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın sürdürülebilir şehircilik vizyonu doğrultusunda, yüksek su tüketen geleneksel geniş çim alanlar yerine kurakçıl peyzaj (kuru peyzaj) uygulamalarına ağırlık veriyor. Toplumsal farkındalığı artırmayı ve su tasarrufunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen bu modern yöntem, özellikle şehrin ana kavşak ve refüjlerinde estetik ile işlevselliği bir arada sunuyor. Bu doğrultuda hareket eden ekipler; parklar, bahçeler, mesire alanları, bulvarlar, refüjler, kavşaklar ve yol kenarlarındaki tüm yeşil alanları dört mevsim yaşayan fonksiyonel alanlara dönüştürüyor. Kent estetiğini güçlendiren modern dokunuşlar sayesinde Cumhuriyet Meydanı ve Kayseri Kalesi başta olmak üzere şehrin birçok noktasında görsel bir zenginlik oluşturuldu.

Bu kapsamda; Mustafa Kemal Paşa Bulvarı - Bekir Yıldız Bulvarı, Hacılar Kayseri Caddesi - Hes Caddesi, Kayseri Caddesi - Hisarcık Caddesi, Hulusi Akar Bulvarı - Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Caddesi ve Kocasinan Bulvarı - Tuna Caddesi kavşaklarının yanı sıra İldem Hakan Türk Caddesi'nde yürüyüş yolu peyzaj uygulaması, Yeni Sanayi-DSİ bölgesi ve Sancaktepe Şehit Kıdemli Binbaşı Mahmut Şahin Caddesi Kavşağı'nda bitkisel ve kuru peyzaj çalışmaları başarıyla tamamlanarak şehre estetik ve işlevsel kullanım alanları kazandırıldı.

Yollar, kavşaklar ve yürüyüş yollarında hayata geçirilen bu kapsamlı peyzaj düzenlemeleri, kentin genel çehresini değiştirerek çevresel kaliteyi en üst seviyeye çıkarıyor.