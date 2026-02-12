Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avusturya Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen'i makamında misafir etti. Başkan Büyükkılıç, 'Bu güzel şehrimizde sizleri görmek, şehrimizin tanıtımına vesile olmanız, hem de bu güzel ortamda tekrar şehrimizi, bizleri tanımanız bizler için anlamlı ve önemli' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir dizi program kapsamında Kayseri'ye gelen Avusturya Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen ve Avusturya İstanbul Ticaret Ataşesi Gerhard Lackner'i Büyükşehir Belediyesi başkanlık giriş kapısında çiçeklerle karşıladı.

Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, nazik ziyaretlerinden dolayı Büyükelçi Juen'e teşekkür etti.

Konuşmasının başında 'Sizleri tekrardan Kayseri'de görmekten onur duyuyoruz' diyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Kayseri aynı zamanda spor şehri olmakla birlikte dünyaca bilinen kayak merkezlerinden birisi olduğu için Avusturya ile olan benzerliğimiz, hukukumuz daha anlamlı. Bizim kayak merkezimiz de Alp disiplinine göre dizayn edildi, Avusturyalı firmalar tarafından bildiğiniz gibi. O açıdan Avusturya ile olan dostluğumuz, hukukumuz apayrı' ifadelerini kullandı.

Ziyarette, 'Bu güzel, tarihi özellikleri ile gastronomisi ile ön plana çıkan Kayseri'mizde sizleri görmek tabi ki bizleri keyiflendiriyor' diyerek kentin tarihi ve kültürel özelliklerini anlatan Başkan Büyükkılıç, şunları aktardı: 'Kayseri, ticaretin, endüstrinin merkezi olmakla birlikte aynı zamanda bir turizm merkezi, kültürel bağlamda zenginliği ile o açıdan da önem arz etmekte. 5 tane üniversitesi, 75 bin üniversite öğrencisi, değişik ülkelerden uluslararası boyutta gelen öğrencilerimiz, 325 bin ortaöğrenim öğrencisi, 1,5 milyon nüfusumuz ile aynı zamanda 100 bine yakın misafirimiz var. Kayseri, uluslararası özellikleri ile ön plana çıkan önemli bir merkez. Bu güzel şehrimizde sizleri görmek, şehrimizin tanıtımına vesile olmanız, hem de bu güzel ortamda tekrar şehrimizi, bizleri tanımanız bizler için anlamlı ve önemli. Sağ olunuz.'

Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen de sıcak misafirperverliği için Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, 'İlk olarak sizinle Şubat 2024'te AB toplantısında tanışmıştık. Buraya ticaret ataşemiz ile geldik, Kayseri aynı zamanda spor, kültür ve tarih şehrinin dışında Anadolu Kaplanlarından birisi olarak ticaret anlamında çok güçlü bir şehir' dedi.

Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgesi ziyaretleri yapacaklarını belirten Büyükelçi Juen, kentin ticaret ve sanayi anlamında gücüne vurgu yaptı.

Başkan Büyükkılıç, Büyükelçi Juen'e 6 bin yılı aşkın tarihiyle, ticaretin başladığı Kültepe Kaniş-Karum'da çıkan tarihi tabletlerin replikasını hediye etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ile Ufuk Sekmen de hazır bulundu.