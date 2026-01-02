2026 yılında temerrüt faizi yüzde 53,25'ten yüzde 43'e indirilirken, asgari giderim tutarı ise 2 bin 20 TL olarak belirlendi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yayımlanan tebliğ ile mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelerde uygulanacak temerrüt faiz oranı 2026 yılı için yıllık yüzde 43 olarak güncellendi. Geçen yıl yüzde 53,25 olan oran yaklaşık 10 puan düşürüldü.

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan 'Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ' ile:Sözleşmede farklı oran belirtilmemişse uygulanacak temerrüt faizi yüzde 43, alacağın tahsili için talep edilebilecek asgari giderim tutarı ise 2 bin 20 TL oldu.

Tebliğ, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.