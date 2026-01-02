Türkiye'de 2023'ten bu yana fintek girişimlerini ödüllendiren 'Dijital Finansın Öncüleri' yarışması, bu yıl Hazar Bölgesi'ndeki Türk devletlerine açılıyor. Başvurular 31 Ocak 2026'ya kadar yapılabilecek.

İSTANBUL (İGFA) - KPMG Türkiye, Özbekistan Fintek Derneği iş birliğiyle, Türkiye'de üç yıldır başarıyla düzenlenen 'Dijital Finansın Öncüleri' yarışmasını Hazar Bölgesi'ne taşıyor.

Yarışma, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve bölgedeki diğer Türk devletlerinde faaliyet gösteren yenilikçi fintek şirketlerine açık olacak.

Başvurular 31 Ocak 2026 tarihine kadar kabul edilecek.

KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk, yarışmanın sadece ödül platformu olmadığını, aynı zamanda fintek ekosistemi için güçlü bir ağ ve tanıtım fırsatı sunduğunu vurguladı. Cantürk, 'Girişimciler, şirketlerini ve teknolojilerini tanıtarak bölgesel ölçekte görünürlük kazanabilir ve sektördeki liderlerle bağlantı kurabilir' dedi.

Finalistler, 12 Şubat 2026'da Özbekistan'da yapılacak jüri değerlendirmesiyle belirlenecek.

Yarışma, bölgedeki fintek girişimlerine uluslararası vitrin ve iş birliği fırsatı sunmayı hedefliyor.