Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ocak ayının son haftasında Hatay ve İstanbul'da gerçekleştirdiği iki büyük operasyonla toplam 673 milyon TL değerinde uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.

ANKARA (İGFA) - Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İskenderun Limanı'nda yapılan operasyonda 1 milyon 392 bin 238 adet Captagon hap ele geçirdi.

Piyasa değeri yaklaşık 543 milyon TL olarak hesaplanan bu sevkiyat tamamen imha edildi.

Öte yandan İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ise ABD çıkışlı, Hollanda varışlı hava kargo gönderisinde 129 kilogram esrar cinsi uyuşturucuyu yakaladı. Bu maddenin de piyasa değeri yaklaşık 130 milyon TL olarak belirlendi.

Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, Hatay İskenderun Limanı ve İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonla;



???? 1 milyon 392 bin adet Captagon

???? 129 kilogram esrar



olmak üzere, toplam 673 milyon TL değerinde uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) February 1, 2026

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, 'Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, etkin risk analizi ve hedefleme faaliyetleri doğrultusunda uluslararası suç örgütlerinin en önemli finans kaynağı olan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede kararlılıkla yoluna devam etmektedir. 2026 yılında da bu alandaki aralıksız mücadelemiz sürecektir.' ifadelerine yer verdi.