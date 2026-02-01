Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2026 yılı 1. taksit ödemeleri için son gün 2 Şubat Pazartesi! Mesai bitimine kadar ödeme yapılmazsa ceza ve faiz işleyecek.

BURSA (İGFA) - Araç sahiplerinin MTV borçlarını 2 Şubat 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödemesi gerekiyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), ödemesini henüz yapmamış vatandaşları son kez uyardı.

2 Şubat Pazartesi gününden sonra yapılacak ödemelerde gecikme zammı uygulanacak, ayrıca araç muayenesi ve zorunlu trafik sigortası yenileme işlemlerinde sorun yaşanabilecek.

Kolay ve hızlı ödeme için tek tık yeterVergi mükellefleri, şifresiz ve hızlı şekilde borçlarını görüntüleyip ödeyebiliyor.

2 Şubat mesai bitimine kadar açık olacak ödeme kanalları arasında; Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) , GİB Mobil uygulaması (00:10 - 23:50 arası) ile banka/kredi kartı veya banka hesabı ile ödeme anlaşmalı bankaların internet şubesi, mobil uygulaması, ATM'leri, vergi daireleri vezneleri ve PTT şubeleri yer alıyor.

#Hatırlatma Motorlu Taşıtlar Vergisinin 1 nci Taksit Ödemesi için son gün 2 Şubat 2026.



Ödemelerinizi Dijital Vergi Dairesinden kolay ve güvenli bir şekilde yapabilirsiniz.https://t.co/VoADZEf6Uz#GİB #VergiGeleceğimizdir pic.twitter.com/zLhr4dSrS2 — Gelir İdaresi Başkanlığı (@gibsosyalmedya) January 31, 2026

GİB'DEN DOLANDIRICILIĞA KARŞI UYARI

Öte yandan GİB, internet üzerinden ödeme yapacak vatandaşlara, 'Sadece resmi adresler üzerinden ödeme yapın: gib.gov.tr veya dijital.gib.gov.tr Bankaların kendi resmi internet/mobil bankacılık uygulamalarını kullanın. SMS, e-posta veya sosyal medya üzerinden gelen ödeme linklerine tıklamayın.' uyarısında bulundu.