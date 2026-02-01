Hürriyetçi Sağlık Sen Genel Başkanı Muhammet Birinci, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle aday memurların iş güvencesinin ağır biçimde zedelendiğini belirterek, düzenlemenin derhal geri çekilmesini istedi.

ANKARA (İGFA) - Hürriyetçi Sağlık Sen Genel Başkanı Muhammet Birinci, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik içeren Torba Kanun'a sert tepki gösterdi. Birinci, yazılı açıklamasında söz konusu düzenlemenin aday memurların iş güvencesini ciddi şekilde ortadan kaldırdığını vurguladı. Yeni düzenleme ile aday memurların, uyarma ve kınama gibi en hafif disiplin cezaları gerekçe gösterilerek memuriyetten çıkarılabileceğini belirten Birinci, bu kişilerin ayrıca üç yıl boyunca yeniden devlet memurluğuna alınamayacağını ifade etti. Birinci, 'Bu yaklaşım aday memurluğun özüne, hukuka ve vicdana aykırıdır' dedi.

Aday memurluğun bir cezalandırma süreci değil, öğrenme ve mesleğe uyum dönemi olduğunun altını çizen Birinci, düzenlemenin genç kamu çalışanlarını liyakatsiz yöneticilerin insafına bıraktığını savundu. Yapılan değişikliğin kamu hizmetini güçlendirmek yerine korku ve baskı ortamı yarattığını söyleyen Birinci, 'Bu anlayışla ne nitelikli kamu hizmeti sunulabilir ne de çalışanların motivasyonu sağlanabilir' ifadelerini kullandı.

Birinci, düzenlemenin disiplin amirlerine tanınan geniş ve denetimsiz takdir yetkisiyle keyfi uygulamaların önünü açtığını da dile getirdi. Bu durumun kamu çalışanlarının sendikal tercihlerini özgürce kullanmalarını engellediğini, düşünce ve ifade özgürlüğü üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Birinci, liyakat ilkesinin zedelendiğini vurguladı.

Açıklamasının sonunda çağrısını yineleyen Birinci, 'İş güvencesi olmayan bir kamu çalışanı özgür değildir. Korku ile çalışan bir kamu çalışanından verimli hizmet beklenemez. Aday memurlar üzerinden tüm kamu çalışanlarına gözdağı vermeyi amaçlayan bu düzenleme derhal geri çekilmelidir' dedi. Hürriyetçi Sağlık Sen'in, sağlık emekçilerinin haklarını geriye götüren her düzenlemenin karşısında durmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.