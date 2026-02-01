Çorum'da temeli 3 Ekim 2023'te atılan ve yaklaşık 280 milyon liraya mal olan Mecitözü Hitit Kültür Merkezi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar'ın katılımıyla hizmete açıldı. Açılışta, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mektup dikkat çekti.

ÇORUM (İGFA) - Çorum'un Mecitözü ilçesinde yapımı tamamlanan Hitit Kültür Merkezi, yoğun katılımla gerçekleştirilen törenle kapılarını açtı.

Yaklaşık 280 milyon liralık yatırımla, 4 bin 250 metrekare arsa üzerine inşa edilen ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip merkez; kültür, sanat, eğitim ve sosyal yaşamı tek çatı altında buluşturacak. Açılış törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar katılırken, vatandaşlar da programa yoğun ilgi gösterdi. Törende, 19 Mart sivil darbesiyle tutuklandığı belirtilen seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nden gönderdiği mektup okundu.

ÖZGÜR ÖZEL: 'BU, ANADOLU'YA UZANAN 36'NCI İBB ESERİ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasında, merkezin Mecitözü Belediyesi'nin tek başına yapabileceği bir yatırım olmadığını vurgulayarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Anadolu vizyonuna dikkat çekti. Özel, merkezin çok amaçlı salonları, misafirhanesi, kent lokantası ve sosyal alanlarıyla ilçenin birçok ihtiyacına cevap verdiğini belirterek, 'Bu eser, Ekrem Başkan'ın Anadolu'ya dokunuşlarının 36'ncısıdır. Tüm engellemelere rağmen üretmeye devam ediyoruz' dedi.

Silivri'deki 12 metrekarelik hücresinden mektup gönderen Ekrem İmamoğlu, Mecitözü'ne kazandırılan kültür merkezinin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. İmamoğlu mesajında, 'Özgür de olsak tutsak da olsak milletimize hizmet etmekten bir milim geri durmayacağız. Kamu yatırımları milletindir ve adalet olmadan huzur olmaz' ifadelerine yer verdi.

ASLAN: 'GERÇEK VATANSEVERLİK ESER BIRAKMAKTIR'

İBB Başkanvekili Nuri Aslan ise konuşmasında, 'Bu hizmetin mimarı şu anda 12 metrekarelik hücresinde ama eserleri her yerde. İşte gerçek vatanseverlik budur' diyerek merkezin İstanbul'un Anadolu'ya olan vefa borcunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Kurdele kesimiyle resmen hizmete giren Hitit Kültür Merkezi bünyesinde; 500 kişilik düğün salonu, 250 kişilik konferans ve toplantı salonu, sergi salonu, kafeterya ve mutfak, 40 kişilik konaklama oteli, 7 dükkân, seyir terası ve fuaye alanı bulunuyor.

Merkez çevresinde oluşturulan meydanla birlikte, tesisin Mecitözü'nün sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.