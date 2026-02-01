Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut hedefi kapsamında 2-8 Şubat tarihlerinde 10 ilde yapılacak kura çekimlerinin takvimini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında sosyal konut çalışmalarının hızla devam ettiğini duyurdu.

Bakan Kurum, bugüne kadar 11 ilde 455 bin konutun tamamlandığını ve 41 ilde yapılan kura çekimleriyle 144 bin 258 vatandaşın ev sahibi olduğunu açıkladı.

Yeni haftada 10 il için kura heyecanının başlayacağını belirten Bakan Kurum, 2-8 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek çekimlerin takvimini vatandaşlarla paylaştı.

Sosyal medya paylaşımında Bakan Kurum, '#EvSahibiTürkiye hedefiyle ülke genelinde çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımızı hayallerindeki evlerine kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz' ifadelerine yer verdi.