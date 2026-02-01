ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, son dönemde artış gösteren telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, telefonla arayarak kendisini polis, jandarma, savcı veya başka bir devlet görevlisi olarak tanıtan kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, devlet görevlilerinin hiçbir koşulda vatandaşlardan telefon yoluyla para, altın ya da IBAN üzerinden birikimlerini 'güvenli hesaplara' aktarmalarını talep etmeyeceğinin altı çizildi. Bu tür aramaların tamamının dolandırıcılık yöntemi olduğuna dikkat çekildi.

Jandarma, vatandaşların bu tür taleplerle karşılaşmaları halinde panik yapmadan hareket etmelerini ve durumu derhal yetkililere bildirmelerini istedi.

Şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması çağrısında bulunuldu.

Değerli vatandaşlarımız,



Sizi telefonla arayarak kendisini devlet görevlisi olarak tanıtan ve sizden para, altın veya IBAN üzerinden birikimlerinizi güvenli hesaplara aktarmanızı isteyen kişilere inanmayın.



Devlet görevlileri sizden telefonla paranızı ve altınlarınızı güvenli: pic.twitter.com/jlSI8bGBzr — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) February 1, 2026