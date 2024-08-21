Ticaret Bakanlığı, hem yenilenmiş ürün sektörünün büyümesi hem de tüketicilerin daha etkin korunması amacıyla gerekli yasal düzenlemeleri bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle hayata geçirdi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, hem yenilenmiş ürün sektörünün büyümesi hem de tüketicilerin daha etkin korunması amacıyla gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirdi.

İkinci el piyasasında sıklıkla alışverişe konu olan cep telefonu ve tabletlerin belirli standartlar çerçevesinde yenilenerek sertifikalı ve garanti şekilde tekrar satışa sunulmasına yönelik esasları düzenlemek amacıyla Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan "Yenilenmiş Ürünleri Satışı Hakkında Yönetmelik"in Resmi Gazete'de yürürlüğe girdiğine dikkati çeken Ticaret Bakanlığı, gelişen piyasa şartları, teknolojik gelişmeler, artan çevre hassasiyeti, yenilenmiş ürün sektörünün büyüme potansiyeli ve vatandaşların yenilenmiş ürün tecrübelerinden elde edilen geri dönüşlerin bu alanda bir takım güncellemeler yapılması gerekliliğini ortaya çıkardığını kaydetti.

Bu kapsamda bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmlikle yenilenmiş ürünlerin belirlenlenen standartlara uygun olarak yaygınlaşmasının hedeflendiğini belirtilen açıklamada, yenile meyetkisi suistimallerine karşı koruyucu tedbirler getirildiği kaydedildi.

Yeni düzenleme uyarınca belge iptalinin yanı sıra ihlalin niteliğine göre belgenin 6 aya kadar askıya alınması yaptırımının getirilerek, mevcut yaptırımların ihlale uygun olarak kademeli hale getirildiği, böylelikle hem sektörün hem de tüketicilerin menfaatine hizmet edecek ticari atmosferin oluşmasına katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

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