Ticaret Bakanlığı, Çin, Tayvan, Hindistan, Kore, Rusya ve Tayland menşeli bazı polistiren ürünlerinin Türkiye'ye ithalatında damping uygulandığını tespit ederek, dampinge karşı kesin önlemler getirdi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Hindistan Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Tayland Krallığı menşeli polistiren ürünleri için dampinge karşı kesin önlemler aldı.

Bakanlık tarafından yürütülen damping soruşturması sonucunda, söz konusu ülkelerden ithal edilen GPPS (genel amaçlı polistiren) ve HIPS (yüksek etkili polistiren) ürünlerinin Türkiye'deki yerli üretim dalına maddi zarar verdiği tespit edildi.

Soruşturma sonucunda uygulamaya konulan dampinge karşı önlemler, GTİP'e, eşya tanımına ve menşe ülkeye göre değişen oranlarda uygulanacak. Örneğin, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 'diğerleri' polistiren ürününde yüzde 7,37, Hindistan menşeli bazı GPPS ürünlerinde yüzde 12,96, Tayland menşeli ürünlerde ise yüzde 16,98 oranında dampinge karşı vergi uygulanacak.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, gümrük idareleri belirtilen ürünlerin ithalatında söz konusu oranlarda dampinge karşı kesin önlemleri tahsil edecek.

Önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl geçerli olacak; ancak gerekli görülmesi halinde önlemler, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanana kadar devam edecek.

Ticaret Bakanı, Tebliğ'in uygulanmasını yürütecek yetkili olarak belirlendi.