Ticaret Bakanlığı, üzerinde 'Made in Türkiye' ibaresi ve savaş suçlusu Ratko Mladić'in görselinin bulunduğu çorabın Sırbistan'a ihraç edildiğine ilişkin paylaşımlar üzerine harekete geçti. İstanbul Bayrampaşa'daki firmada yapılan denetimde söz konusu ürüne rastlanmadı. Bakanlık, firma ve ilgilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada gündeme gelen ve üzerinde 'Made in Türkiye' ibaresi ile Ratko Mladić'in görselinin bulunduğu çorabın Sırbistan'a ihraç edildiğine ilişkin iddialar üzerine denetim gerçekleştirdi.

Bakanlık Ticaret Denetmenleri, ürünle bağlantılı olduğu belirlenen İstanbul Bayrampaşa'daki firmayı 16 Eylül 2026'da piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında inceledi. Denetimde, kamuoyuna yansıyan Mladić görselli ürüne rastlanmadığı bildirildi. Firma yetkilileri, Sırbistan'da faaliyet gösteren 'Blue Land' isimli şirketle geçmişte ticari ilişkileri bulunduğunu, ürün üzerindeki görselde yer alan kişiyi tanımadıklarını ve Mladić hakkında bilgi edinmelerinin ardından ticari ilişkiyi yaklaşık 1,5 yıl önce sonlandırdıklarını beyan etti.

ÇORAP NUMUNESİ LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Denetim sırasında firmaya ait farklı bir çoraptan numune alındı. Ürün etiketinde ilgili mevzuat açısından bazı eksiklikler tespit edildiği ve numunenin gerekli testlerin yapılması amacıyla akredite laboratuvara gönderildiği açıklandı.

Bakanlık, test sonuçlarının ardından mevzuat kapsamında gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi.

Açıklamada, söz konusu ürün ve görseller nedeniyle 'suçu ve suçluyu övme' kapsamında değerlendirilmesi gereken hususlar bakımından firma ve ilgilileri hakkında gerekli adli soruşturmanın başlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların 'Made in Türkiye' ibaresi taşıyan ürünlerin yalnızca üretim ve sevkiyatından değil, ürünlerde kullanılan görsel, ifade ve diğer unsurlardan da haberdar olması gerektiğini vurguladı.

Kamuoyuna ve sosyal medyaya yansıyan, üzerinde 'Made in Türkiye' ibaresi ve savaş suçlusu Ratko Mladić'in görselinin bulunduğu çorabın Sırbistan'a ihraç edildiğine ilişkin paylaşımlar Ticaret Bakanlığımızca yakından takip edilmiştir.



Söz konusu ürünle bağlantılı olduğu tespit: — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) September 17, 2026

Bakanlık açıklamasında, 'Tanımıyorum' veya 'bilmiyordum' şeklindeki açıklamaların, ticari faaliyetlerin gerektirdiği özen ve sorumluluk yükümlülüğünün alternatifi olmadığı ifade edilerek, Türkiye'nin üretim ve ihracat itibarını ilgilendiren konularda denetim ve işlemlerin sürdürüleceği kaydedildi.