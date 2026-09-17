TÜİK'in Haziran 2026 hayvancılık istatistiklerine göre Türkiye'de büyükbaş hayvan sayısı 17 milyon 805 bine, küçükbaş hayvan sayısı ise 60 milyon 815 bine yükseldi. Küçükbaşta özellikle koyun sayısındaki yüzde 6'lık artış dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin hayvan varlığında Haziran ayında artış yaşandı. Büyükbaş hayvan sayısı, 2025 Aralık sonuna göre yüzde 0,5 artarak 17 milyon 805 bin başa ulaştı.

Büyükbaşta sığır sayısı yüzde 0,5 artışla 17 milyon 640 bine yükselirken, manda sayısı yüzde 0,2 azalarak 164 bin 508 baş oldu.

Küçükbaş hayvan varlığındaki artış ise daha belirgin gerçekleşti. Haziran sonu itibarıyla toplam küçükbaş sayısı 60 milyon 815 bin başa çıktı.

Söz konusu kategoride istatistiki verilere göre koyun sayısı yüzde 6 artarak 49 milyon 473 bine, keçi sayısı ise yüzde 1,4 yükselerek 11 milyon 342 bine ulaştı.