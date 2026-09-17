Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, araştırma üniversitelerinin performansını değerlendirdiklerini belirterek, yeni dönemde daha nitelikli üretim ve küresel rekabet vurgusu yaptı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) Değerlendirme Toplantısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Türkiye Yüzyılı'nı bilim ve teknolojinin yüzyılı yapma hedefini vurgulayan Yılmaz, toplantıda üniversitelerin araştırma performanslarını ve yeni dönem hedeflerini değerlendirdiklerini belirtti. Araştırma üniversitelerinde bu yıl nitelikli dergilerde (Q1-Q2) yayımlanan çalışmaların oranının yüzde 77'yi aşmasının ve 6 üniversitenin dünya sıralamasında ilk 500'e girmesinin önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

'BAŞARIYI YALNIZCA KAYNAKLA ÖLÇMEYECEĞİZ'

Yeni dönemde başarıyı sadece sağlanan finansmanla değil, nitelikli bilimsel yayın, yetişmiş insan kaynağı, fikri mülkiyet, sanayi iş birliği ve araştırmaların ekonomik ve toplumsal değere dönüşmesiyle ölçeceklerini belirten Yılmaz, üniversitelerin daha güçlü desteklenmeye devam edeceğini kaydetti.

HEDEF: İLK 300 VE İLK 100

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üniversiteleri küresel ölçekte daha rekabetçi hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek, daha fazla üniversitenin önce ilk 300, ardından ilk 100 içinde yer almasını hedeflediklerini söyledi. Bilimsel birikimin yüksek katma değerli üretime ve ülkenin kalkınmasına daha güçlü şekilde yansıtılmasının amaçlandığını vurguladı.