Adalet Bakanı Akın Gürlek, noterlik hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve işlem yoğunluğunu azaltmak amacıyla Türkiye genelinde 199 yeni noterlik ihdas edileceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların noterlik hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişebilmesi amacıyla noterlik teşkilatının güçlendirileceğini duyurdu.

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre ihtiyaç ve hizmet yoğunluğu dikkate alınarak 115 birinci sınıf, 71 ikinci sınıf ve 13 üçüncü sınıf olmak üzere toplam 199 yeni noterlik kurulacak.

Yeni noterliklerle birlikte hizmete erişimin kolaylaştırılması, işlem yoğunluğunun azaltılması ve noterlik hizmetlerinin daha etkin sunulması hedefleniyor.

Noterliklerin hukuki güvenliğin sağlanmasının yanı sıra yargının iş yükünün azaltılmasında da önemli rol üstlendiğini belirten Bakan Gürlek, yeni noterliklerle hizmet ağının ihtiyaç duyulan bölgelerde genişletileceğini ifade etti. Bakan Gürlek, yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma' hedefi doğrultusunda vatandaş odaklı hizmetlerin güçlendirilmeye devam edileceğini belirtti.