Ticaret Bakanlığı, Kasım ayı indirim döneminde tüketicilerin aldatıcı kampanyalardan etkilenmemesi için hem piyasa hem de dijital mecralarda denetimlerini yoğunlaştırdı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Kasım ayı indirim döneminde tüketicilerin mağdur olmaması için kapsamlı denetimlerini sürdürüyor.

Reklam Kurulu, indirimli satış, tanıtım ve reklam faaliyetlerini yakından takip ediyor; gerçeğe aykırı fiyat, sahte indirim veya yanıltıcı görseller tespit edildiğinde idari yaptırımlar hızla uygulanıyor.

Bakanlık, tüketicilere; gerçek ihtiyaçların belirlenmesi ve fiyat karşılaştırması yapılması, 'Şok indirim' veya 'en düşük fiyat' gibi iddiaların doğruluğunun kontrol edilmesi, sosyal medya yönlendirmeleriyle ulaşılan sitelerde güvenlik unsurlarının (SSL, 3D Secure) kontrol edilmesi, loşullu kampanyalarda ('1 alana 1 bedava', '3 al 2 öde' vb.) ayrıntıların dikkatle okunması konularında dikkat etmelerini önerdi.

Tüketiciler, aldatıcı reklam ve uygulamalarla ilgili şikayetlerini Reklam Kurulu Başvuru Sayfası üzerinden iletebilecek.

Yapılan yazılı açıklamada, Kasım ayı boyunca sahadan dijitale tüm indirim kampanyalarının titizlikle takip edileceği ve tüketici haklarının korunacağı vurgulandı.