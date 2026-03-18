Ticaret Bakanlığı, vatandaşların güvenli ticaret yapabilmesi için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni (EİDS) devreye aldı. Yeni düzenlemeyle sahte ilanlara karşı kapsamlı önlem getirildi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, sahte ilanlar ve dolandırıcılık girişimlerine karşı yürüttüğü mücadelede yeni bir aşamaya geçti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile taşınmaz ve taşıt ilanlarında kimlik ve yetki doğrulamasının zorunlu hale getirildiği anımsatarak önemli uyarılarda bulundu.

Yeni uygulamaya göre ilanlar yalnızca mal sahipleri, birinci ve ikinci derece yakınları ya da e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş emlak ve galeri işletmeleri tarafından verilebilecek. Böylece yetkisiz kişiler tarafından ilan paylaşılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bakanlık, tüm internet ilan platformlarının sisteme entegre edildiğini, düzenlemenin sosyal medya dahil tüm elektronik ortamları kapsadığını açıkladı.

Buna göre sosyal medya üzerinden yapılan ilan paylaşımlarında da sadece doğrulanmış ilan bağlantılarının paylaşılmasına izin verilecek. Konuyla ilgilli denetimlerin de artırıldığı belirtilen açıklamada, kurallara aykırı ilan yayımlayan kişi ve platformlara idari yaptırımlar uygulanacağı vurgulandı. Vatandaşlara da uyarıda bulunan Ticaret Bakanlığı, özellikle yetkisiz kişiler tarafından verilen ilanlara, gerçekte var olmayan satışlara ve kapora dolandırıcılığına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.