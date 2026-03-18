Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 13,2 milyar TL sermayeli 'Fuzul Katılım Bankası A.Ş.'nin kuruluşuna izin verdi. Karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 12 Mart 2026 tarihli toplantısında aldığı kararla yeni bir katılım bankasının kuruluşuna onay verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 'Fuzul Katılım Bankası A.Ş.' unvanlı bankanın 13 milyar 200 milyon TL kuruluş sermayesiyle faaliyete geçmesi için izin çıktı. Kararda, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin incelendiği, ayrıca 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, Kanun'un 6'ncı maddesi uyarınca kurucu ortaklar Fuzul Holding A.Ş., Fuzul Yapı ve İnşaat A.Ş. ve Mahmut VE'nin gerekli şartları sağladığına hükmedildi.