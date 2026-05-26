Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektörünün 2025 yılında 41,5 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Bakanlık, sektörü 2026'da yeni rekorlara taşımak için tüm desteklerin süreceğini bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden otomotiv endüstrisinin 2025 yılını tarihi bir başarıyla kapattığı belirtildi. Sektörün, bir önceki yıla göre büyüme ivmesini koruyarak toplam 41,5 milyar dolarlık ihracata ulaştığı ifade edilen açıklamada, böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek otomotiv ihracat rakamının elde edildiği vurgulandı.

Türk otomotiv sanayiinin küresel tedarik zincirlerindeki dönüşüm ve teknolojik gelişmelere hızlı uyum sağladığı kaydedilen açıklamada, bu başarının Türkiye'nin uluslararası üretim gücünü bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.

İhracatın başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 190'dan fazla ülke ve serbest bölgeye gerçekleştirildiğine dikkat çekilirken, toplam ihracatın yüzde 70'ten fazlasının Avrupa pazarına yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ana sanayi ile tedarik sanayi arasındaki güçlü iş birliği, nitelikli iş gücü, dijital dönüşüm yatırımları ve yerli-millî projelerin sektörün büyümesinde önemli rol oynadığı kaydedildi. Küresel markaların Türkiye'deki üretim hatlarını modernize etmesinin de ihracat rakamlarına önemli katkı sunduğu belirtildi. Yeşil Mutabakat ve karbon nötr üretim hedefleri doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran sektörün, batarya teknolojileri ve yazılım tabanlı mobilite çözümlerinde de bölgesel güç olma yolunda ilerlediği vurgulandı.

Türkiye'nin motorlu taşıt üretiminde dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci sırada yer aldığı belirtilen açıklamada, hafif ticari araç üretiminde ise Avrupa lideri konumunda bulunduğu ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, ihracat ve üretim başarılarının daha da geliştirilmesi amacıyla destek programlarıyla otomotiv sektörünün yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.