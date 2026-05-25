Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 düşüşle 109,0'a gerilerken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 artışla 112,5 oldu. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,7 azalarak 82,1 seviyesine indi.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise yüzde 2,4'lük yükselişle 101,0 değerini aldı.

Buna göre ekonomik güven endeksi, Nisan ayında 96,4 seviyesindeyken Mayıs ayında yüzde 0,8 artışla 97,2'ye yükseldi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı. Veriler, ekonomik güvenin genel görünümünde sınırlı da olsa toparlanmaya işaret ederken, sektörler arasında farklı yönlü hareketlerin sürdüğünü ortaya koydu.

Ekonomik güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 artarak 97,2 seviyesine çıktı. Reel kesim ve perakende ticaret sektörlerindeki yükseliş dikkat çekerken, hizmet ve inşaat sektörlerinde gerileme yaşandı.

