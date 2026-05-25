İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin bağlamından koparılarak paylaşıldığını belirterek kamuoyunu manipülatif içeriklere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşıma sokulan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sermaye piyasalarına yatırım yapmak risklidir' dedi' şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Merkez tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ifadelerin kasıtlı şekilde bağlamından koparılarak tek başına servis edildiği belirtildi.

Açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Finansal Okuryazarlık Günü Programı'nda yaptığı konuşmada finansal okuryazarlığın önemi, yatırımcıların korunması, piyasalarda güven ortamının güçlendirilmesi ve manipülasyonla mücadele gibi başlıklara dikkat çektiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın finans piyasalarının doğasına ilişkin genel bir değerlendirme yaptığı, devamında ise sermaye piyasalarına güvenin artırılmasının önemini ve düzenleyici kurumların sorumluluklarını vurguladığı kaydedilen açıklamada, ekonomi üzerinden algı oluşturmayı amaçlayan çarpıtılmış paylaşımlar ile kara propaganda içeriklerine itibar edilmemesi çağrısı yinelendi.