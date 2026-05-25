İSTANBUL (İGFA) - Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen ENHANCER PRO Girişimcilik Hibe Programı için başvuru süreci açıldı. Toplam 3 milyon avro bütçeye sahip program kapsamında girişimcilere iş kurma, kapasite geliştirme ve sürdürülebilir istihdam oluşturma alanlarında hibe desteği sağlanacak.

'Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi' hedefiyle yürütülen proje, girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi, kadınların iş gücüne katılımını artırmayı ve yerel ekonomileri desteklemeyi amaçlıyor.

Programa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve uluslararası koruma kapsamındaki bireyler de başvurabilecek. Destekler; Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde yaşayan girişimcilere yönelik olacak.

Program hakkında değerlendirmede bulunan ICMPD Türkiye Temsilciliği Portföy Yöneticisi Pınar Yapanoğlu, ENHANCER projelerinin bugüne kadar binlerce girişimciye destek sağladığını belirterek, özellikle kadınların ekonomik hayata katılımını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

2020 yılından bu yana yürütülen ENHANCER projeleri kapsamında çok sayıda girişimciye hibe ve eğitim desteği verildiği, yeni programla bu etkinin daha da genişletilmesinin hedeflendiği belirtildi.

ENHANCER PRO Girişimcilik Hibe Programı başvuruları 19 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek.