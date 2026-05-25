KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gebze Toplumsal Ekonomik Kültürel İş Birliği Platformu (GETİP) tarafından organize edilen 'Sanayi Bölgelerinde Ekonomik Trendler ve Geleceğin İş Fırsatları' programı, Gebze Ticaret Odası (GTO) ev sahipliğinde geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Bölge iş dünyasının geleceğine ışık tutan zirveye; Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Yandık, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkan Vekili ve Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, Anahtar Parti Gebze İlçe Başkanı Hakan Alaşar, AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, KAISİYAD Kocaeli Başkanı Haşmet Uçar, GİV Gebze Şube Başkanı Tanju Bilgin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Gebze Koordinatörü Celalettin Yaylak ile çok sayıda iş insanı ve davetli katıldı.

'ORTAK AKIL VE GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİ ŞART'

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren GETİP Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Aydın, küresel ölçekte yaşanan ekonomik kabuk değişimine dikkat çekerek, yerel ve ulusal düzeyde sürdürülebilir bir başarı için ortak aklın ve güçlü iş birliklerinin önemini vurguladı.

Ev sahibi olarak kürsüye çıkan Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş ise Gebze'nin Türkiye ekonomisinin lokomotifi ve stratejik bir üretim merkezi olduğunu hatırlattı.

Aslantaş, oda olarak iş dünyasının vizyonunu genişletecek ve ticari gelişime katkı sağlayacak her türlü nitelikli projeyi desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Yerel yönetim ve sanayi iş birliğinin önemine değinen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de Gebze'nin hem ekonomik hem de sosyal gelişimi adına ortak akılla üretilen projelerin artarak devam edeceğini ifade etti.

PROF. DR. EMRE ALKİN: 'ESKİ NORMAL BİTTİ'

Zirvenin ana konuşmacısı olan ünlü ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, dünya ve Türkiye ekonomisindeki mevcut makro ekonomik verileri ve gelecek projeksiyonlarını paylaştı.

Dünya ekonomisinde artık 'eski normal' döneminin tamamen kapandığını belirten Prof. Dr. Alkin; yüksek enflasyon, tedarik zincirindeki kırılmalar ve küresel belirsizliklerin yeni ekonomik düzenin kalıcı gerçekleri haline geldiğini vurguladı.

Zirvenin En Çarpıcı Mesajı: Değişen piyasa koşullarında şirketlerin büyüklüğünden ziyade esnekliğinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Emre Alkin, iş dünyasına şu kritik uyarıda bulundu: 'Yeni dünyada ayakta kalanlar, en büyükler değil; değişime en hızlı uyum sağlayanlar olacak.'

SİYASET VE İŞ DÜNYASINDAN TAM NOT

Programın kapanış konuşmasını gerçekleştiren TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, sanayi bölgelerindeki ekonomik trendlerin bu denli güçlü bir organizasyonla ele alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tipioğlu, devlet mekanizmaları ile iş dünyası arasındaki güçlü bağların ve koordinasyonun, Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırmadaki en büyük etken olduğunu söyledi.

Program kapsamında, bölge ekonomisine değer katan ve organizasyona destek veren sponsor firmalara da teşekkür plaketleri takdim edildi. Başta ana sponsor Sase Grup olmak üzere; Pardole Parfüm, Erdemli Kauçuk, Faruk Güllüoğlu, Atabar Turizm, Optimum Global Mali Müşavirlik ve Danışmanlık ile Maysa Concept'e katkılarından dolayı şükran sunuldu. Dev ekonomi zirvesi, katılımcıların birlikte çektirdiği toplu hatıra fotoğrafı ile noktalandı.